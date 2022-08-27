Тегеран, 27 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Тегеран планирует нарастить объём экспорта в Армению почти вдвое. Об этом, как передаёт 27 августа агентство IRNA, сообщил иранский посол в Ереване Аббас Зохури на встрече с прибывшей в армянскую столицей торговой делегацией из иранской провинции Занджан.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Объём экспорта из Ирана в Армению в настоящее время достиг $560 млн, и мы планируем увеличить данный показатель до $1 млрд», — сказал Зохури.

Он также назвал Армению «надёжным мостом» для ведения торговли со странами Евразийского экономического союза и Евросоюза. Посол отметил, что Армения предоставляет льготный тариф для экспорта в ЕАЭС, что является хорошим подспорьем для иранских бизнесменов.

Напомним, объём торгового оборота между Арменией и Ираном в период с января по май составил $246 млн, что на 33,7% больше, чем за тот же период 2021 года.