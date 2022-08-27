Анкара, , 17:42 — REGNUM Власти Турции призывают Францию признать губительные последствия своего колониального прошлого и не пытаться уйти от исторических реалий. Такое заявление сделал сегодня, 27 августа, официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего официального визита в Алжир заявил, что в Турции, России и Китае есть некие сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, выступают против Франции.

В МИД Турции заявили, что такие обвинения со стороны Франции совершенно неприемлемы. Анкара напомнила Парижу о французском колониальном прошлом.

«Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого, и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну», — заявил Бильгич.

Он отметил, что если власти Франции считают, что в Африке имеет место негативное восприятие Пятой республики, то причина тому — это французское колониальное прошлое. Франция просто пытается сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте.

«Франция должна принять реалии и попытаться изменить подходы. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран», — подчеркнул представитель МИД Турции.

Также Бильгич напомнил, что Турция очень активно сотрудничает с Алжиром, который входит в число стратегических партнеровАфриканского союза.