Донецк, , 17:31 — REGNUM Боевики ВСУ 27 августа с 15:40 до 16:15 (совпадает с московским) обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном Центре Контроля и Координации (СЦКК).

Здание экспериментального цеха Ясиноватского машзавода ТГ-канал главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко

По данным СЦКК, по Горловке выпустили четыре снаряда калибром 155 мм. В Маеевку прилетело шесть снарядов калибром 155 мм. Ясиноватую обстреляли пятью снарядами калибром 152 мм.

Данные населённые пункты бандеровский режим обстреливал в течение сегодняшнего дня. Боевики стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре и жилым домам.