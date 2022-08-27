Нур-Султан, , 17:20 — REGNUM Казахстан на год приостановит экспорт любой военной продукции. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, где и бы рассмотрен данный вопрос.

«Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано», — говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, на заседании были рассмотрены планы ревизии организаций, у которых есть соответствующие лицензии. Кроме того, участники совещания обсудили изменения в закон «О разрешениях и уведомлениях», касающийся вопросов частного предпринимательства.

Напомним, 9 августа хакерская группа «Берегини» опубликовала документы, в которых утверждалось, что Казахстан якобы продает советское оружие и боеприпасы Великобритании, после чего всё это идёт киевскому режиму. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергли эту информацию. 22 августа в Новороссийские для ремонта приостановили два из трёх выносных устройства терминала, по которому Казахстан экспортирует нефть.

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