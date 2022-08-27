Москва, 27 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Бойцы польской ЧВК предприняли попытку атаковать военнослужащих ВС РФ в Красном Лимане. Однако достигнуть своей цели противникам не удалось — казачий отряд «Кубань» отразил атаку противника. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военный журналист, основатель телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Группа боевиков, среди которых, судя по перехватам и крикам во время ближнего боя, были в основном поляки, попыталась захватить опорный пункт русской армии в окрестностях Красного Лимана», — написал военкор.

Казаки-добровольцы захватили трофеи, в числе которых — гранатомёты иностранного производства.

ИА REGNUM напоминает, что группировка войск Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке Вооружённых сил РФ освободила город Красный Лиман от ВСУ в конце мая 2022 года.