Москва, 27 августа 2022, 17:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, а также жители территорий бывшей УССР могут осуществлять трудовую деятельность в России без разрешения на работу или патента. Указ российского лидера опубликован сегодня, 27 августа, на официальном портале правовой информации.
Согласно указу Путина, все прибывшие на территорию России граждане ДНр и ЛНР, а также жители территорий бывшей УССР могут осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в страну.
При этом прибывшие вышеуказанные категории граждан должны пройти дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллионы жителей бывшей УССР покинули свои дома и перебрались в Россию, спасаясь от произвола оккупационного киевского режима и опасности военных действий.