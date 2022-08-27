Москва, 27 августа, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, а также жители территорий бывшей УССР могут осуществлять трудовую деятельность в России без разрешения на работу или патента. Указ российского лидера опубликован сегодня, 27 августа, на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно указу Путина, все прибывшие на территорию России граждане ДНР и ЛНР, а также жители территорий бывшей УССР могут осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в страну.

При этом прибывшие вышеуказанные категории граждан должны пройти дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллионы жителей бывшей УССР покинули свои дома и перебрались в Россию, спасаясь от произвола оккупационного киевского режима и опасности военных действий.