Воронеж, , 17:08 — REGNUM 27 августа в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» «Факел» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу встретится с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес Дарья Драй © ИА REGNUM

Составы команд:

«Факел»: Илья Свинов, Василий Черов, Аслан Дашаев, Евгений Шляков, Роман Акбашев, Кирилл Суслов, Андрей Мендель, Олег Дмитриев, Сергей Божин, Хызыр Аппаев, Максим Максимов.

Запасные: Алихан Шаваев, Ильнур Альшин, Георгий Гонгадзе, Михаил Смирнов, Руслан Магаль, Ираклий Квеквескири, Даниил Черняков, Евгений Морозов, Владислав Мастерной, Сергей Брызгалов, Алексей Городовой.

Главный тренер: Олег Василенко.

«Спартак»: Александр Максименко, Данил Денисов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Георгий Джикия, Кристофер Мартинс Перейра, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

Запасные: Леон Классен, Шамар Николсон, Мацей Рыбус, Данила Пруцев, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Павел Маслов, Виталий Шитов, Николай Рассказов, Михаил Волков.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко.