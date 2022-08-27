27 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусские самолеты Су-24 в результате переоборудования могут нести ядерные заряды.

Оксана Переможенко, , 18:36 — REGNUM Белорусские самолеты Су-24 в результате переоборудования могут нести ядерные заряды, заявил 26 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер напомнил о том, что ранее обсуждал вопрос переоборудования самолетов с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!» — заявил он, выразив также готовность дать Западу адекватный ответ.

Заявление Лукашенко обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения позитивно восприняли заявление Лукашенко, что нужно продемонстрировать Западу готовность ответить. Иные напомнили, что несколько дней назад белорусский лидер поздравил жителей б. УССР с так называемым «днем независимости», что вызывает вопросы к Лукашенко.

«Ну а почему нет? Если уж союзное государство, то по полной программе», — поддержала Olga Svaytoslavovna.

«Я думал, что на вооружении ВВС РБ нет данных самолетов», — написал Денис Ч.

«Так это советский фронтовой бомбардировщик. Он на вооружении всех республик был. Вот только под ядерное оружие он только у нас был оборудован, а теперь и белорусов», — ответил ему Владимир Х.

«Батька не дремлет…» — добавил Евгений Б.

«Сейчас начнут на Западе вспоминать о принципе нераспространения ядерного оружия и недопустимости его размещения и передачи третьим лицам. Ну а про размещение ядерного оружия в Германии и привлечение неядерных держав к учениям с ядерным оружием — это другое», — пишет Александр Б.

«Батька, главное, чтобы и ты не переобулся, как другие», — написал Ignat.

«Поляки думали, забор на границе построили, и он им поможет?..» — с сарказмом спросил Петр.

«Лукашенко лукавит. Как уж на сковородке вертится: то [жителей бывш. УССР] поздравляет, то нам «подмигивает», — выразил недоверие белорусскому лидеру Андрон М.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да кому нужна эта переделка самолетов?.. Фронт бы второй открыл против [киевских нацистов]», — призвал Владимир З.

«Если бы не Батька, то Белоруссия была бы похожа на [территорию б. УССР, оккупированную киевским режимом]. А скорее всего, уровень жизни людей был бы ещё ниже», — прокомментировал Сергей Михайлович.

«Батька не подведёт точно! Он [жителей бывш. УССР] на приколе поздравил. У него скопление войск стоит такое, что можно со второго фронта зайти и [конец боевикам ВСУ]… Но это войско нужно пока для… Европы, чтобы они понимали, что сидеть надо им… и даже не думать начать физически помогать [киевскому режиму]! Всё идёт по плану, в общем!» — написал Danger.

«Готово должно быть. Но не дай Бог… пришлось бы применить…» — пишет «Бабуля Бабулина».

«Да уж, они все заявляют, зато как до дела доходит, — лучше бы уже молчали», — призвала Елена.

«Всё правильно, Александр Григорьевич! Давно пора показать силу», — подытожил Max.