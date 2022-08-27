Луганск, , 17:00 — REGNUM В Стаханове Луганской Народной Республики в ходе разбора завалов обстрелянного ВСУ госпиталя нашли тела трёх человек. Об этом 27 августа сообщила РИА Новости медик Мария Голикова.

Она сообщила, что от обстрелов боевиков пострадала гостиница «Донбасс», в которой развернули полевой госпиталь для переселенцев с освобожденных территорий.

«Вчера начались обстрелы со стороны ВСУ, в результате чего были пострадавшие. Из-под завалов извлекли тела трех человек», — сказала Голикова.

Разбор завалов продолжается. Ранее в ЛНР сообщили, что по Стаханову 26 августа боевики ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО HIMARS. Кроме госпиталя, были повреждены жилые дома. Сообщали о трёх погибших и семерых раненых.