Ливерпуль, Великобритания, , 16:58 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в матче четвертого тура АПЛ встретится с «Борнмутом». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

На данный момент «Ливерпуль» с двумя очками занимает 16-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Борнмут», набрав три очка, располагается позицией выше.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Харви Эллиотт, Мохаммед Салах, Луис Диас, Роберто Фирмино.

«Борнмут»: Марк Траверс, Крис Мефам, Джефферсон Лерма, Адам Смит, Маркос Сенеси, Джордан Земура, Льюис Кук, Райан Кристи, Маркус Тавернир, Джейдон Энтони, Киффер Мур.