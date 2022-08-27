Кишинёв, , 16:46 — REGNUM За всё время независимости Молдавии, не было такого серьёзного риска утраты её государственности, как теперь. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон 27 августа в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он поздравил сограждан с Днём независимости и критически оценил политику правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), основанную действующим президентом Майей Санду.

«Я не хочу, чтобы это была последняя годовщина независимости и государственности Молдовы. Уверен, что этого не хочет весь наш народ, хотя марионеточная власть ПДС делает всё возможное, чтобы окончательно подчинить страну иностранным интересам, как политически, так и экономически, с военной точки зрения, а после — и территориально», — написал Додон.

Бывший молдавский лидер отметил, что никакая евроинтеграция не стоит того, чтобы превращать Молдавию в «колонию». Он назвал современную политику опасной для молдавского государства.

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