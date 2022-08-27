Саутгемптон, Великобритания, , 16:44 — REGNUM 27 августа футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над «Саутгемптоном» со счетом 1:0. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».

Бруну Фернандеш Www.sporting.pt

Единственный мяч на 55-й минуте встречи забил 27-летний атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш после передачи Диогу Далота. Желтые карточки получили Диогу Далот, Скотт Мактоминей и Фред. На матче работала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли.

Статистика матча («Саутгемптон»/ «Манчестер Юнайтед»)

Удары 17/11

Удары в створ 5/6

Владение 48%/52%

Угловые 5/3

Нарушения 4/14

Составы команд:

«Саутгемптон»: Базуну, Уокер-Питерс, Дженепо (Перро, 89’), Салису, Белла-Котчап, Арибо (Войнович, 89’), Уорд-Прауз, Армстронг (Мара, 77’), Эльюнусси (Армстронг, 63’), Лавиа, Адамс.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Мартинес, Маласия, Варан, Далот, Эриксен (Фред, 90’), Мактоминей, Фернандеш, Санчо (Роналду, 68’), Эланга (Каземиро, 80’), Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед», одержав вторую победу в сезоне и набрав шесть очков, временно поднялся на шестую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с четырьмя очками опустился на 13 место.