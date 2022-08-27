Москва, , 16:41 — REGNUM Российская сторона готова рассмотреть возможность переговоров с Киевом при выполнении режимом Владимира Зеленского ряда условий, отметил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, один из телеграм-каналов, известный своей антироссийской направленностью, выдернул фразу из недавнего интервью депутата о том, что российская сторона готова рассматривать переговорный процесс с Киевом, если он сам будет к этому готов.

«Хочу пояснить господам националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если [б. УССР] будет готова к безоговорочной капитуляции, если [б. УССР] будет готова к качественному сокращению своих вооружённых сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации — освобождению от нацизма территории [б. УССР]», — отметил Слуцкий в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что никаких других переговорных позиции Киева после чудовищных преступлений, которые им совершались и продолжают совершаться, после убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, быть не может.