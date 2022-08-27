Москва, 27 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении социальных выплат и пенсий гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик, а также жителям освобождённых районов бывшей УССР, которые вынужденно покинули эти страны и прибыли на территорию России. Указ российского лидера опубликован сегодня, 27 августа, на официальном портале правовой информации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

В указе сказано, что ежемесячный размер пенсии для этих граждан составит 10 тысяч рублей. Ежемесячная социальная выплата инвалидам установлена в размере 10 тысяч рублей. Единовременная выплата беременным женщинам устанавливается в размере 10 тысяч рублей. Единовременная выплата родителям при рождении ребенка на территории РФ устанавливается в размере 20 тысяч рублей.

Также установлена ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, доплата к ежемесячной пенсии или ежемесячной социальной выплате инвалидам первой группы, детям-инвалидам и лицам старше 80 лет устанавливается в размере 3 тысяч рублей.

Помимо прочего, предусматривается выплата в размере 4 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Если же речь идёт об опеке и попечительстве — то 15 тысяч рублей в месяц на ребенка. Эти же выплаты продлеваются на ребенка до 23 лет, если он проходит очное обучение в вузе.

Семьи с единственным родителем смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Данные меры социальной поддержки, согласно указу президента Путина, будут производится до 31 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллионы жителей бывшей УССР, а также существенное количество граждан республик Донбасса покинули свои дома и перебрались в Россию, спасаясь от военных действий.