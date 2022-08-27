Тбилиси, 27 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Консультации транспортных компаний Грузии и России по возобновлению паромной переправы между портами Поти и «Кавказ» завершены. Об этом говорится в ответе грузинского минэкономики на запрос оппозиционного депутата парламента республики Пааты Манджгаладзе.

Порт в Поти

«В июне этого года министр экономики Армении обратился к нам с просьбой о начале паромного сообщения на судоходной линии Поти — «Кавказ», которая является проектом армянского государства. На основании указанного запроса были проведены консультации между соответствующими транспортными компаниями», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что дополнительных договоров с Россией заключать не пришлось, так как договор о совместном использовании портов для железнодорожно-паромного сообщения был подписан в 2005 году. Депутату также напомнили, что у Армении нет выхода моря, а у Грузии есть обязательства в связи с Конвенцией о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю.

Дата возобновления дорожной переправы Поти — «Кавказ» не называется. Ранее глава минэкономики Армении Ваан Керобян сообщил, что паромы начнут ходить в августе.

Стоит отметить, что паром между портами Кавказ и Поти позволяет обойти значительную часть сухопутного маршрута по грузинской территории при грузовых перевозках между Россией и Арменией. Дорога в Грузии проходит через горы, и в зимнее время её часто перекрывают из-за непогоды.