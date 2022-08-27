Казань, , 16:27 — REGNUM Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов, выступающий в текущем сезоне за казанский «Рубин» на правах аренды, успешно перенес операцию. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба «Рубина».

Игрок команды «Уфа» Александр Саплинов и игрок команды «Зенит» Дмитрий Чистяков Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, срок восстановления 25-летнего россиянина составит около трех месяцев.

В текущем сезоне Первой лиги 2022/23 Александр Саплинов принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями.

За «Ростов» Александр Саплинов выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Балтики» за 85 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.