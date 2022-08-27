Калуга, , 16:42 — REGNUM Торжества по случаю Дня города проходят 27 августа в Калуге, которой в 2022 году исполнился 651 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Театральной площади состоялся концерт творческих коллективов Пресс-служба правительства Калужской области

На площади Победы города губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель областного Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, руководители Калуги Дмитрий Денисов и Юрий Моисеев возложили цветы к Вечному огню. В церемонии также приняли участие глава Белгородской области Вячеслав Гладков и замгубернатора Курской области Оксана Крутько.

Далее торжества в честь 651-летия Калуги продолжились на Театральной площади, где состоялся большой концерт творческих коллективов. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём города и поблагодарил участников праздника из других регионов и городов за теплые слова поздравления.

«За прошедший год много было сделано, но еще больше предстоит выполнить. Калужанам по силам решить любые задачи». — отметил Дмитрий Денисов.

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