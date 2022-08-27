Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблём Orion без экипажа на борту назначен на 29 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

След на луне Nasa.gov

27 августа пройдёт предстартовая пресс-конференция. 29 августа NASA будет транслировать старт миссии в прямом эфире, после чего проведёт послестартовую конференцию.

Предстоящая миссия станет первым полётом в рамках американской лунной программы «Артемида». Планируется, что корабль Orion в автоматическом режиме выйдет на окололунную орбиту. Полёт должен продлиться 42 дня.

В случае удачи этой миссии следующим этапом станет пилотируемый облёт Луны. Третьей миссией в рамках программы «Артемида» должен стать полёт с высадкой астронавтов на Луну.

Первоначально в США планировали осуществить третью миссию по программе «Артемида» в 2024 году. Позже в NASA признали, что не смогут уложиться в эти сроки из-за задержки с разработкой ракеты-носителя SLS и корабля Orion.

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