Кызыл, 28 сентября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Директора школ имеют право закрывать на карантин учебное заведение, если очаг коронавируса начал распространяться среди учеников и сотрудников. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс

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"Никакие надзорные структуры, ни Роспотребнадзор, ни правительство, ни мэрия, ни муниципальные власти, а именно руководитель учебного заведения имеет право закрывать свою школу на карантин. То есть на то, чтобы перейти на другие виды обучения, или на то, чтобы прекратить обучение», — отметил он.

Глава призвал довести до директоров сведения об их новых полномочиях. При этом он отметил, что воспользовавшиеся этим правом руководители не будут считаться героями, поскольку допустили такую ситуацию. Более того, если число случаев в школе будет расти, может быть поднят вопрос об увольнении директора.

Шолбан Кара-оол также призвал исключить ситуацию, когда школа вредит здоровью детей. По его словам, необходимо найти золотую середину между обеспечением здоровья людей и обучением школьников.

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