Москва, , 15:56 — REGNUM Елена Чупракова — концертный директоры Аллы Пугачевой — подтвердила, что певица вернулась в Россию и находится в Москве. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».

Алла Пугачева (сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc

«Алла Борисовна уже давно приехала, о чем сказала Гуляеву», — отметила Чупракова.

Певица пока не планирует выступать с концертами. При этом о намерении Максима Галкина вернуться в Россию пока не сообщается.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в соцсети видео с Пугачевой, снятое в России. На нем певица c иронией говорит: «А ты читаешь, что меня нет?».

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