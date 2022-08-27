Манчестер, Великобритания, 27 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в выкупе 28-летнего флангового нападающего «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Мемфиса Депая. Об этом 27 августа сообщает журналист Жерар Ромеро.

«Барселона»

По информации источника, «красные дьяволы» предложили «сине-гранатовым» 10 миллионов евро за трансфер Депая. За «Манчестер Юнайтед» нападающий выступал в период с 2015 по 2017 годы.

В прошлом сезоне нидерландский футболист принял участие в 28 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает возможность подписания одноклубника Депая Пьера-Эмерика Обамеянга.