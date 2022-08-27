Москва, , 15:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане ЛНР, ДНР и с территории б. УССР могут бессрочно пребывать на территории России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Условием для этого является прохождение указанными лицами обязательной дактилоскопии, медицинского и фото освидетельствования.

Также граждане будут вправе работать на территории РФ без оформления трудового патента или разрешения на работу.

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