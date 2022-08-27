Москва, 27 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане ЛНР, ДНР и с территории б. УССР могут бессрочно пребывать на территории России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Условием для этого является прохождение указанными лицами обязательной дактилоскопии, медицинского и фотоосвидетельствования.

Также граждане будут вправе работать на территории РФ без оформления трудового патента или разрешения на работу.