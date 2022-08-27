Москва, , 15:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Луганскую и Донецку народные республики (ДНР и ЛНР), а также территорию б. УССР, и прибывшим в Россию.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Речь идет о приехавших после 18 февраля, выплаты назначаются с 1 июля. Они будут получать ежемесячную пенсию в 10 тысяч рублей.

Кроме того, Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября.

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