Москва, 27 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Луганскую и Донецку Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также территорию б. УССР и прибывшим в Россию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Речь идет о приехавших после 18 февраля, выплаты назначаются с 1 июля. Они будут получать ежемесячную пенсию в 10 тысяч рублей.

Кроме того, Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября.