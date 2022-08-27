Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM 27 августа футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Пари Нижний Новгород»: Никита Гойло, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Илья Агапов, Иброхимхалил Юлдошев, Мамаду Майга, Эльмир Набиуллин, Николай Калинский, Альберт Шарипов, Дмитрий Стоцкий, Вячеслав Кротов.

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Роберто Фернандес, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Лука Гагнидзе, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.

Ранее сообщалось, что 19-летний воспитанник «Динамо» и полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян близок к переходу в лондонский «Челси» за 15 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Захаряна 3 (1+2) очка по системе гол+пас в пяти матчах чемпионата России.