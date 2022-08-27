Брюссель, , 15:19 — REGNUM Во время награждения по итогам этапа «Формулы-3» на подиуме вместо белого флага над российским пилотом Александром Смоляром по ошибке появился флаг Андорры.

«Формула-1» Morio

Заминка связана с тем, что в протоколе напротив фамилии россиянина было обозначение AND — Authorised Neutral Driver (допущенный нейтральный пилот), что организаторы восприняли как отсылку к Андорре.

По итогам субботней гонки Гран-при Бельгии «Формулы-3» Смоляр занял третье место. Первым пришел британский пилот PREMA Racing Оливер Бирман, вторым — чешский гонщик Trident Роман Штанек.

На предыдущих этапах, когда Александр Смоляр участвовал в церемониях награждения, над подиумом вывешивался белый флаг.