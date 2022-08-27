Донецк, 27 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки натовскими снарядами. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:50 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов.