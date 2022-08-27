Донецк, 27 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. За пять минут ВСУ трижды обстреляли Горловку. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:25 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️14:25 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️14:30 — н.п. Озаряновка — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку и Старомихайловке 11 снарядов.