Донецк, 27 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Интеграционные процессы в сфере образования наращиваются стремительно при поддержке РФ. Об этом 27 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

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В Сириусе стартовал «Практикум наставников» для педагогов, в котором приняли участие 150 учителей из ДНР и ЛНР.

«Мы стремительно наращиваем интеграционные процессы при поддержке РФ. Вижу, как движется работа по всем направлениям. Данный практикум — подтверждение этого факта. Перед нами — непростая задача: реформировать систему образования Донецкой ДНР. Это задача не на один день», — отметил он.