Москва, , 15:00 — REGNUM В июле жители России приобрели 1012 автомобилей бренда EXEED китайской компании Chery, что в семь раз больше июльских продаж этого бренда в 2021 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Exeed TXL CheryExeed

Самой популярноq моделью EXEED в России по итогам июля стал внедорожник VX. Также высоким спросом пользовались модели TXL и LX.

За первые семь месяцев 2022 года в России продано 4806 автомобилей марки EXEED. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли в 3,9 раза.

Китайский автопроизводитель Chery Automobile начал выпуск внедорожников под маркой EXEED в 2018 году. В России автомобили под новым брендом стали продаваться с августа 2021 года.

В 2023 году EXEED планирует расширить модельный ряд в России. Новой моделью станет купе-кроссовер AtlantiX.

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