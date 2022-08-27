Калуга, 27 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Третий калужский Космический марафон состоялся в Калуге 27 августа в рамках Дня города. В 2022 году марафон посвящен 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского, основоположника теории реактивного движения и космонавтики, почетного гражданина области. В марафоне приняли участие представители 295 городов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Участники калужского Космического марафона 2022 года

На набережной Яченского водохранилища губернатор Владислав Шапша приветствовал участников марафона, в числе которых были глава Белгородской области Вячеслав Гладков, замгубернатора Курской области Оксана Крутько и представитель госкорпорации «Роскосмос» космонавт-испытатель Кирилл Песков.

На старт вышли бегуны, выбравшие дистанции 5 км, 10 км или 21,1 км. В их числе были профессиональные спортсмены и любители бега. Вместе с Владиславом Шапшой стартовали городской голова Калуги Дмитрий Денисов, хедлайнер Космического марафона актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, команды регионального правительства, городской управы областного центра, трудовых коллективов предприятий, блогеры и спортсмены из Москвы, других российских городов. В 2022 году региональное министерство спорта изменило формат мероприятия с однодневного на двухдневный. Накануне соревновались дети разных возрастных групп от 4 до 15 лет. Также был организован забег безграничных возможностей.

Всего испытания на быстроту и выносливость прошли почти четыре тысячи человек. Для участников марафона и тех, кто пришел их поддержать, на протяжении всего мероприятия работала развлекательная программа на территории стартового городка, сквера Волкова и набережной Яченского водохранилища. Мастер-классы, активные игры, аниматоры и другие активности сделали городской праздник по-настоящему семейным.