Рязань, 27 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники. Об этом 27 августа заявил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.

Alh-rb.ru Лесной пожар

«Пожар ушел в торфяники, а в торфяниках достаточно сложно с ним работать, поэтому будем работать с авиацией», — отметил он.

В лесах области бушуют лесные пожары, смог от которых идет на соседние регионы. Площадь, пройденная огнем, на 27 августа составила почти 19,28 тыс. га.

Режим ЧС на территории области введен с 22 августа.