Донецк, 27 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку и Старомихайловке 11 снарядов. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:50 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️14:38 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке еще четыре снаряда.