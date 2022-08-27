Белград, , 14:46 — REGNUM Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в 4 тыс. евро за 1000 куб. м, если бы не начала накапливать резервы еще в мае. Об этом 27 августа заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам.

Газ © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

Он рассказал что по нынешнему 3-летнему договору с «Газпромом» Белград получает около 63% своих потребностей — 2 млрд куб. м природного газа в год, за которые платит 800 млн евро, что считается «фантастической ценой».

Недостающие 1,2 млрд куб. м власти Сербии вынуждены покупать на рынке.