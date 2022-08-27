Иваново, 27 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Пожарные борются с огнем на площади в 100 га на территории военного лесничества в Ивановской области, пожар локализован. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

«На территории Гороховецкого военного лесничества объявлена локализация пожара на площади 100 га», — отмечается в сообщении.

Работы по тушению пожара продолжаются, к ним привлекается 195 человек, 35 единиц техники, в том числе от МЧСРФ 52 человека и 15 единиц техники

Накануне в регионе был введен режим ЧС на территории Южского района.