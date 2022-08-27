Вашингтон, , 14:34 — REGNUM СМИ и госдеятели стран Запада жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу», пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

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«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. … Однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», — считает автор.

По его словам, это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь контролю.

По мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать «затратную и рискованную операцию против России».