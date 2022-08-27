Иркутск, , 14:23 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смерти беременной женщины в Братске Иркутской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Шприц Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла 23 августа в Центральном районе города. По данным следствия, в тот день из-за повышения температуры и затруднения дыхания у 22-летней потерпевшей, её сожитель вызвал скорую помощь.

Прибывшие врачи ввели пациентке внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание. Проведённые реанимационные мероприятия не помогли, женщина умерла. Уголовное дело возбуждено за «причинение смерти по неосторожности».

«Обстоятельства и причина смерти устанавливаются», — добавили в прокуратуре.

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