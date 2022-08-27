Иркутск, 27 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смерти беременной женщины в Братске Иркутской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шприц

Трагедия произошла 23 августа в Центральном районе города. По данным следствия, в тот день из-за повышения температуры и затруднения дыхания у 22-летней потерпевшей, её сожитель вызвал скорую помощь.

Прибывшие врачи ввели пациентке внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание. Проведённые реанимационные мероприятия не помогли, женщина умерла. Уголовное дело возбуждено за «причинение смерти по неосторожности».

«Обстоятельства и причина смерти устанавливаются», — добавили в прокуратуре.