Лондон, , 14:22 — REGNUM Миллионы жителей Великобритании не смогут оплачивать счета за электроэнергию зимой из-за резкого скачка цен. Об этом пишет экономический обозреватель Адитья Чакраборти в колонке для британской газеты The Guardian.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чакраборти предупреждает, что если правительство Великобритании не предпримет специальных мер, то предстоящей зимой миллионы британцев не смогут обогреть свои дома. Установленный в размере 3549 фунтов стерлингов потолок цен на электроэнергию для домашних хозяйств почти в три раза выше, чем было годом ранее.

Эксперт заявляет, что до четверти британцев не смогут оплачивать такие счета. Из-за этого многие из них серьёзно заболеют, а некоторые умрут. Обозреватель отмечает, что об этом предупреждает и Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Среди других последствий резкого роста цен на электроэнергию колумнист выделяет закрытие крупных предприятий и организаций мелкого бизнеса. Он отмечает, что с угрозой закрытия столкнулись более 70% пабов. Чакраборти подчёркивает, что экономические последствия окажутся гораздо масштабнее кризиса 2008 года.

Автор скептически оценивает действия британского правительства по решению этой проблемы. Он отмечает, что покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон провёл лето «на вечеринках или в отпуске», а не в поисках путей решения преодоления этой чрезвычайной ситуации. Чакраборти добавил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, также не предложила никаких реальных путей решения этой проблемы.

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