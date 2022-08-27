Лондон, 27 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Миллионы жителей Великобритании не смогут оплачивать счета за электроэнергию зимой из-за резкого скачка цен. Об этом пишет экономический обозреватель Адитья Чакраборти в колонке для британской газеты The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Чакраборти предупреждает, что если правительство Великобритании не предпримет специальных мер, то предстоящей зимой миллионы британцев не смогут обогреть свои дома. Установленный в размере 3549 фунтов стерлингов потолок цен на электроэнергию для домашних хозяйств почти в три раза выше, чем было годом ранее.

Эксперт заявляет, что до четверти британцев не смогут оплачивать такие счета. Из-за этого многие из них серьёзно заболеют, а некоторые умрут. Обозреватель отмечает, что об этом предупреждает и Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Среди других последствий резкого роста цен на электроэнергию колумнист выделяет закрытие крупных предприятий и организаций мелкого бизнеса. Он отмечает, что с угрозой закрытия столкнулись более 70% пабов. Чакраборти подчёркивает, что экономические последствия окажутся гораздо масштабнее кризиса 2008 года.

Автор скептически оценивает действия британского правительства по решению этой проблемы. Он отмечает, что покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон провёл лето «на вечеринках или в отпуске», а не в поисках путей решения преодоления этой чрезвычайной ситуации. Чакраборти добавил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, также не предложила никаких реальных путей решения этой проблемы.