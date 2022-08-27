Донецк, , 14:18 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке еще четыре снаряда. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:50 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов.

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