Киев, , 14:16 — REGNUM Репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что наемник из США Джошуа Алан Джонс, воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован боевиками ВСУ во время отступления с позиций.

Тело убитого наемника нашли в районе н. п. Егоровка. При осмотре тела выяснилось, что Джонс оказался заминирован, отметил военкор.

«После разминирования и детального осмотра трупа оказалось, что его расстреляли свои же … нацисты. Затем попытались уничтожить тело, но не успели, т. к. наступление наших сил было стремительным», — написал Руденко в Telegram-канале.

27 августа Госдепартамент США подтвердил гибель гражданина США в ходе боевых действий на территории б. УССР.

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