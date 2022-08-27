27 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что папа Римский Франциск готов посетить Россию, Донбасс, а также Киев для того, чтоб обсудить вопросы, связанные с прекращением конфликта на территории бывш. УССР.

Оксана Переможенко, , 14:47 — REGNUM Папа Римский Франциск готов посетить Россию, Донбасс, а также Киев для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с прекращением конфликта на территории бывш. УССР. Об этом 26 августа в интервью РИА Новости заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с папой Римским.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Франциск готов прибыть в Российскую Федерацию и в Донбасс в любое время, а также провести поминальное богослужение (панихиду) в Донецке на «Аллее ангелов».

«Его идеальное видение — что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев. Это если речь идет о его готовности… Если идет вопрос о посещении «Аллеи ангелов», то он готов не просто посетить, а отслужить там панихиду, встретиться с родителями. Готов все это перенести и уже на [территории б. УССР] обсудить возможность прекращения этого конфликта», — сказал Севастьянов, добавив, что глава Католической церкви не политик и для него ценность жизни человека выше принадлежности к какой-либо стране или территории.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что было бы неплохо, если бы понтифик действительно посетил Донбасс, однако вряд ли после этого его пустят в Киев. Были и те, кто усомнился в том, что папа Римский всё же посетит Донбасс. Иные задумались над тем, не начинает ли Запад принимать сторону России в связи с тем, что РФ успешно проводит спецоперацию.

«Было бы неплохо. Ведь должен этот папа хоть что-то полезное сделать для людей. Так и правда начнёт пробиваться на Западе. Европейцы всё-таки слушают его проповеди, может дойдёт до них — кто есть кто», — написал «СНГ».

«Ничего себе! За 8 лет первый шаг понимания что ли или это какой-то очередной манёвр?» — не понимает один из участников обсуждения.

Николай Ярошенко. Слепцы. 1879

«Неужели, чувствуя раннюю или позднюю, но победу великой России над коллективным Западом, Запад решил избрать папу в качестве голубя, принесшего лавровую ветвь в ковчег «обезумевших европейцев»? Что-то изменится после его визита?» — задалась вопросом Наталья.

«Удивительное дело. Фаза «прозрение»?» — спросил «День Z».

«Скорей всего он не приедет», — пишет Svytovit.

«Не надо было Западу позволять убивать детей, чтобы потом панихиду служить. Лживые убийцы», — отреагировала Лариса В.

«Думаю, при таких условиях в Киев его не пустят», — добавил Александр М.

«Чую, кое-кто будет добавлен в «Миротворец»… Ждем, через сколько минут [киевский режим] заявит, что папа Римский — агент Кремля», — пишет Pro 100.

«Хороший посыл. Он должен приехать в Донецк, но в Киев его уже не пустят», — прокомментировала Maria Z.

«Приветствую это решение папы, потому как если он это сделает, то как бы некоторым этого не хотелось, но мир узнает об этих детях, которым было отказано в праве на жизнь при молчаливом одобрении этого мира», — написала Людмила.

«Донбасс православный. К чему там католические мессы?» — не понимает Olga G.

«Ой, что сейчас будет?! Я папе даже сочувствую. В глубине души», — с сарказмом добавила Лариса Г.

«Папа Римский не хочет попросить не поставлять оружие, из которого убивают этих детей, нет? А что так?» — поинтересовалась Яна.

«Папа — иезуит. Они ничего не делают просто так, во всем есть скрытый контекст. Надо думать», — отреагировала Полина Z.

«Да ладно, он не политик? Кто поверит? Просто поняли, что Россия выигрывает…» — пишет Юлия.

«Пусть приезжает. Увидит своими глазами «лепестки» на улицах мирных городов, разбомбленные дома, пообщается с людьми и сделает разумные выводы. Пусть отслужит молебен по невинно убиенным. И неважно, что он католик. Бог един, просто мы идем к нему разными путями», — написала Майя.

«А пусть приедет…» — призвал Alex E.

«Наивно думать, что папа далёк от политики», — подытожила Яна.