Кызыл, 27 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Прокуратура в ходе проверки выявила неготовность топливных складов для населения в восьми районах Тувы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правительство Тувы Загрузка угля. Тува

Ранее правительство установила предельные цены на уголь для жителей, реализуемого с угольного разреза ООО «ТГРК» в размере 2220,1 рублей за тонну. При этом топливо отпускается по нормативу, в размере не более 119 кг на 1 кв. метр площади жилья.

«Однако на сегодняшний день прокурорами установлены факты неготовности топливных складов, расположенных в Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Тес-Хемском, Тандинском, Овюрском, Эрзинском и Кызылском районах», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, это ограничивает возможности граждан по покупке угля. В связи с этим прокуратура потребовала от зампреда регионального правительства обеспечить население твёрдым топливом, в том числе через склады.