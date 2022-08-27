Донецк, 27 августа 2022, 14:04 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм; ️13:52 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны ВСУ.
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