Донецк, 27 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм; ️13:52 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны ВСУ.