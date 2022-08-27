Москва, , 14:02 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал 19-летнего флангового атакующего защитник национальной сборной Албании Марио Митая, выступавшего за греческий АЕК.

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Как сообщается на официальном сайте «железнодорожников», клуб заплатил за трансфер Марио Митая 3 миллиона евро. Соглашение албанского футболиста с московским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне греческой Суперлиги 2021/22 Марио Митай принял участие в десяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами.

28 августа «Локомотив» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».