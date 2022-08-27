Кишинёв, , 14:02 — REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил опасение, что за ширмой европейской интеграции происходят процессы, ведущие к потере страной суверенитета.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никакая европейская интеграция не может быть оправдана, если она вредит нашим национальным и госинтересам. Когда под прикрытием евроинтеграции Молдавия становится колонией, управляемой иностранцами, когда она тонет в долгах, бедности, экономических и энергетических кризисах, это значит, что такая внешняя политика опасна для молдавского государства», — отметил он в своем Telegram-канале.

Додон выразил надежду, что политический класс сможет преодолеть кризисную ситуацию и сплотиться ради защиты нацинтересов государства.

Политик находится под домашним арестом. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Додон полностью отрицает свою вину.